LEG Immobilien Aktie

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

01.12.2025 16:06:04

EQS-DD: LEG Immobilien SE: Dr. Volker Wiegel, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.12.2025 / 16:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Volker
Nachname(n): Wiegel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
LEG Immobilien SE

b) LEI
391200SO40AKONBO0Z96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000LEG1110

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
65,15 EUR 19.545,00 EUR
65,15 EUR 19.545,00 EUR
65,10 EUR 59.566,50 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
65,1198 EUR 98.656,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts
01.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


01.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: LEG Immobilien SE
Flughafenstraße 99
40474 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.leg-se.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102124  01.12.2025 CET/CEST





