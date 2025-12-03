XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Langfristige Anlage 03.12.2025 10:04:23

MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen LEG Immobilien-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das LEG Immobilien-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 62,52 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 15,995 LEG Immobilien-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (65,00 EUR), wäre die Investition nun 1 039,67 EUR wert. Damit wäre die Investition 3,97 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für LEG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 4,90 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der LEG Immobilien-Papiere an der Börse XETRA war der 01.02.2013. Ihren ersten Handelstag begann die LEG Immobilien-Aktie bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

