MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen LEG Immobilien-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die LEG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 86,98 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das LEG Immobilien-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,150 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2025 73,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 64,25 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 26,13 Prozent eingebüßt.

Alle LEG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,91 Mrd. Euro. Am 01.02.2013 fand der erste Handelstag des LEG Immobilien-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines LEG Immobilien-Papiers auf 44,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at