LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|Profitabler LEG Immobilien-Einstieg?
|
26.11.2025 10:03:57
MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde die LEG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 86,98 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das LEG Immobilien-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,150 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2025 73,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 64,25 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 26,13 Prozent eingebüßt.
Alle LEG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,91 Mrd. Euro. Am 01.02.2013 fand der erste Handelstag des LEG Immobilien-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines LEG Immobilien-Papiers auf 44,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEG Immobilienmehr Nachrichten
|
25.11.25
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Freundlicher Handel: MDAX legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
24.11.25
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.11.25
|MDAX aktuell: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.11.25
|MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
13.11.25
|Börse Frankfurt: Zum Start Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
12.11.25
|ROUNDUP: LEG Immobilien strebt für 2026 Rekordwert für operativen Gewinn an (dpa-AFX)
|
12.11.25
|LEG Immobilien-Aktie steigt: Operativer Gewinn zieht an (Dow Jones)
Analysen zu LEG Immobilienmehr Analysen
|20.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.24
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|11.03.24
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|LEG Immobilien
|63,80
|-0,62%