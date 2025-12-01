Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels leichter

Der MDAX notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Am Montag bewegt sich der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,64 Prozent tiefer bei 29 747,00 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 349,369 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,289 Prozent leichter bei 29 850,71 Punkten, nach 29 937,15 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 29 738,21 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 877,45 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 751,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30 446,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, notierte der MDAX bei 26 320,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 15,66 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit LANXESS (+ 1,03 Prozent auf 17,65 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,85 Prozent auf 44,92 EUR), Sartorius vz (+ 0,76 Prozent auf 253,10 EUR), PUMA SE (+ 0,65 Prozent auf 20,08 EUR) und LEG Immobilien (+ 0,62 Prozent auf 65,20 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil RENK (-3,90 Prozent auf 48,48 EUR), HENSOLDT (-3,37 Prozent auf 66,05 EUR), TeamViewer (-2,60 Prozent auf 5,63 EUR), IONOS (-1,80 Prozent auf 27,35 EUR) und HOCHTIEF (-1,51 Prozent auf 300,20 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 917 244 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 39,720 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at