MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jungheinrich-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Jungheinrich-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 05.11.2024 wurde die Jungheinrich-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Jungheinrich-Aktie bei 24,40 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Jungheinrich-Aktie investierten, hätten nun 40,984 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 239,34 EUR, da sich der Wert eines Jungheinrich-Anteils am 04.11.2025 auf 30,24 EUR belief. Mit einer Performance von +23,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Jungheinrich zuletzt 3,18 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at