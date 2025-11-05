Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Rentable Jungheinrich-Investition?
|
05.11.2025 10:05:10
MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jungheinrich-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 05.11.2024 wurde die Jungheinrich-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Jungheinrich-Aktie bei 24,40 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Jungheinrich-Aktie investierten, hätten nun 40,984 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 239,34 EUR, da sich der Wert eines Jungheinrich-Anteils am 04.11.2025 auf 30,24 EUR belief. Mit einer Performance von +23,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Jungheinrich zuletzt 3,18 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Jungheinrich
Analysen zu Jungheinrich AGmehr Analysen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel
|Jungheinrich AG
|29,14
|0,28%
