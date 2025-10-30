Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So performt der MDAX am Nachmittag

Wenig verändert zeigt sich der MDAX am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag verbucht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,06 Prozent auf 29 922,52 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 351,231 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,219 Prozent auf 30 005,85 Punkte an der Kurstafel, nach 29 940,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 29 830,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 091,35 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 1,50 Prozent nach. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 30.09.2025, den Stand von 30 267,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, notierte der MDAX bei 30 940,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, wies der MDAX 26 630,86 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 16,34 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 31 754,30 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 135,20 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Lufthansa (+ 5,79 Prozent auf 7,35 EUR), AIXTRON SE (+ 3,99 Prozent auf 13,28 EUR), Bechtle (+ 2,53 Prozent auf 36,54 EUR), Jungheinrich (+ 1,58 Prozent auf 30,78 EUR) und Fraport (+ 1,45 Prozent auf 73,40 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil PUMA SE (-6,04 Prozent auf 19,36 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,84 Prozent auf 71,75 EUR), Porsche vz (-2,97 Prozent auf 46,69 EUR), Gerresheimer (-2,91 Prozent auf 28,00 EUR) und United Internet (-2,34 Prozent auf 27,50 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 6 262 421 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 43,204 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

