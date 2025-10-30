Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach

Letztendlich schloss der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 29 929,77 Punkten ab. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 351,231 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,219 Prozent auf 30 005,85 Punkte an der Kurstafel, nach 29 940,39 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 091,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29 830,46 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 1,47 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 267,49 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 30.07.2025, bei 30 940,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 630,86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 16,37 Prozent aufwärts. Bei 31 754,30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 135,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Lufthansa (+ 7,40 Prozent auf 7,46 EUR), AIXTRON SE (+ 4,97 Prozent auf 13,41 EUR), Jungheinrich (+ 2,57 Prozent auf 31,08 EUR), Bechtle (+ 2,41 Prozent auf 36,50 EUR) und Fraport (+ 2,14 Prozent auf 73,90 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil PUMA SE (-8,83 Prozent auf 18,78 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,77 Prozent auf 71,80 EUR), Gerresheimer (-3,81 Prozent auf 27,74 EUR), Porsche vz (-3,28 Prozent auf 46,54 EUR) und HelloFresh (-3,00 Prozent auf 7,12 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 10 292 522 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 43,204 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Im MDAX hat die TUI-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

