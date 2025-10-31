KION GROUP Aktie

KION GROUP Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Logistikdienstleister habe mit seinen Quartalszahlen und dem Barmittelzufluss die Erwartungen übertroffen, schrieb Gael de-Bray am Freitag in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Er hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 an./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
59,10 € 		Abst. Kursziel*:
11,68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
59,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,65%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

