KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|
03.11.2025 12:04:38
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Kion auf 70 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) von 64 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragssignale für das vierte Quartal seien gut, schrieb Stefan Augustin in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Berichts zum dritten Quartal. Der Geschäftszyklus habe die Talsohle durchschritten./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Analysen zu KION GROUP AGmehr Analysen
|09:56
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|06:30
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|31.10.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|64,55
|5,47%
