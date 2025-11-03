KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 64 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aussichten im Bereich Warenlagerautomatisierung trieben die Schätzungen weiter an, schrieb Akash Gupta am Sonntag in seiner Zusammenfassung im Nachgang des dritten Quartals. Er stockte auch den Bewertungsmultiplikator etwas auf. Die Margen dürften mittelfristig steigen. Die Aktienbewertung hält Gupta weiter für attraktiv./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
KION GROUP AG
JP Morgan Chase & Co.
71,00 €
Overweight
61,10 €
16,20%
Overweight
64,10 €
10,76%
Akash Gupta
-
