KION GROUP Aktie

64,10EUR 2,90EUR 4,74%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

03.11.2025 06:30:32

KION GROUP Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 64 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aussichten im Bereich Warenlagerautomatisierung trieben die Schätzungen weiter an, schrieb Akash Gupta am Sonntag in seiner Zusammenfassung im Nachgang des dritten Quartals. Er stockte auch den Bewertungsmultiplikator etwas auf. Die Margen dürften mittelfristig steigen. Die Aktienbewertung hält Gupta weiter für attraktiv./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Overweight
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
61,10 € 		Abst. Kursziel*:
16,20%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
64,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,76%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

