JPMorgan optimistisch 03.11.2025 10:13:00

Kurs-Rally: KION-Aktie profitiert von positivem Kommentar

Kurs-Rally: KION-Aktie profitiert von positivem Kommentar

Nach dem Anstieg über die runde Marke von 60 Euro am Freitag haben die Aktien von KION die Gewinne am Montag ausgebaut.

Nach einem positiven Kommentar von JPMorgan ging es in der Spitze um 3,2 Prozent auf 63,45 Euro nach oben auf ein weiteres Hoch seit dem Frühjahr 2022. Zuletzt betrug das Kursplus noch 2,7 Prozent.

Analyst Akash Gupta ist mit einem von 64 auf 71 Euro erhöhten Kursziel nun der größte Optimist für die Papiere des Logistikausrüsters unter 18 Experten, die laut Bloomberg die Aktie bewerten. Er begründete das höhere Kursziel zuvorderst mit den Wachstumsaussichten in der Automatisierung von Lagern. Das Treffen von US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi könne dazu beigetragen, dass sich Kunden von KION nun zu Entscheidungen über Investitionen durchringen.

Die KION-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 4,23 Prozent auf 64,10 Euro.

/bek/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

KION-Aktie profitiert: Cashflow-Prognose angehoben

06:30 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 KION GROUP Buy UBS AG
31.10.25 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 KION GROUP Outperform Bernstein Research
30.10.25 KION GROUP Outperform Bernstein Research
ATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
