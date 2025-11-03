KION GROUP Aktie
|64,65EUR
|3,45EUR
|5,64%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion von 64 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragssignale für das vierte Quartal seien gut, schrieb Stefan Augustin in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Berichts zum dritten Quartal. Der Geschäftszyklus habe die Talsohle durchschritten./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
63,95 €
|
Abst. Kursziel*:
9,46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
64,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,28%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Analysen zu KION GROUP AGmehr Analysen
|09:56
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|06:30
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|31.10.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|64,30
|5,07%
