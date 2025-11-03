KION GROUP Aktie

64,65EUR 3,45EUR 5,64%
KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.11.2025 09:56:22

KION GROUP Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion von 64 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragssignale für das vierte Quartal seien gut, schrieb Stefan Augustin in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Berichts zum dritten Quartal. Der Geschäftszyklus habe die Talsohle durchschritten./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
63,95 € 		Abst. Kursziel*:
9,46%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
64,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,28%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KION GROUP AGmehr Nachrichten

Analysen zu KION GROUP AGmehr Analysen

09:56 KION GROUP Buy Warburg Research
06:30 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 KION GROUP Buy UBS AG
31.10.25 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 KION GROUP Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

KION GROUP AG 64,30 5,07% KION GROUP AG

Aktuelle Aktienanalysen

10:59 PUMA Neutral UBS AG
10:57 Saint-Gobain Neutral UBS AG
10:42 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:40 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:39 AB InBev Buy UBS AG
10:39 UBS Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:37 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
10:35 HSBC Holdings Neutral UBS AG
10:35 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
10:35 Ryanair Buy UBS AG
10:34 Lufthansa Buy UBS AG
10:15 Erste Group Bank Equal weight Barclays Capital
09:58 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:56 KION GROUP Buy Warburg Research
09:55 FUCHS Buy Warburg Research
09:55 AIXTRON Hold Warburg Research
09:53 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
09:53 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
09:52 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
09:51 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
09:51 Knorr-Bremse Hold Deutsche Bank AG
09:10 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:10 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:10 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
08:03 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:57 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
07:38 Ryanair Outperform Bernstein Research
07:37 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
07:36 Linde Outperform Bernstein Research
07:29 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:29 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Volkswagen Neutral UBS AG
07:10 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:01 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:37 Diageo Buy UBS AG
06:34 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
06:34 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:33 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
06:32 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Vodafone Group Sell UBS AG
06:30 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:30 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:29 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Scout24 Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen