KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|Langfristige Investition
|
31.10.2025 10:04:19
MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 31.10.2022 wurde die KRONES-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die KRONES-Anteile bei 93,75 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,667 KRONES-Aktien im Depot. Die gehaltenen KRONES-Anteile wären am 30.10.2025 1 337,60 EUR wert, da der Schlussstand 125,40 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,76 Prozent.
Alle KRONES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Krones AG
Nachrichten zu KRONES AGmehr Nachrichten
|
30.10.25
|EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
30.10.25
|EQS-AFR: Krones AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
29.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
24.10.25