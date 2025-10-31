MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren KRONES-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 31.10.2022 wurde die KRONES-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die KRONES-Anteile bei 93,75 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,667 KRONES-Aktien im Depot. Die gehaltenen KRONES-Anteile wären am 30.10.2025 1 337,60 EUR wert, da der Schlussstand 125,40 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,76 Prozent.

Alle KRONES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at