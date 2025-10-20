KRONES Aktie

124,60EUR 1,40EUR 1,14%
KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

20.10.2025 12:27:50

KRONES Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones von 150 auf 152 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem enttäuschenden Ausblick auf 2026, der die Aktie belastet habe, dürfte sich Stimmung mit dem Zahlenwerk zum dritten Quartal drehen, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit soliden Auftragseingängen und einer soliden Gewinn- und Verlustrechnung des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen./rob/ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
152,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
122,60 € 		Abst. Kursziel*:
23,98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
124,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,99%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

