MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen PUMA SE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde das PUMA SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die PUMA SE-Aktie an diesem Tag 55,74 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die PUMA SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 179,404 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.04.2024 gerechnet (43,12 EUR), wäre die Investition nun 7 735,92 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 22,64 Prozent gleich.

Alle PUMA SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at