MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aurubis von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA feiertags-bedingt kein Handel mit dem Aurubis-Papier statt. Der Schlusskurs der Aurubis-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 38,42 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aurubis-Aktie investiert, befänden sich nun 26,028 Aurubis-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2024 auf 75,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 957,31 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +95,73 Prozent.

Der Marktwert von Aurubis betrug jüngst 3,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

