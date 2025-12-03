Deutsche Wohnen Aktie
WKN DE: A0HN5C / ISIN: DE000A0HN5C6
|Deutsche Wohnen SE-Investition im Blick
|
03.12.2025 10:04:23
MDAX-Wert Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Wohnen SE von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Deutsche Wohnen SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Deutsche Wohnen SE-Aktie letztlich bei 20,85 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 47,962 Deutsche Wohnen SE-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.12.2025 1 016,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,68 Prozent vermehrt.
Der Deutsche Wohnen SE-Wert an der Börse wurde auf 8,42 Mrd. Euro beziffert. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie ging am 01.01.1900 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs des Deutsche Wohnen SE-Papiers lag damals bei 142,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
