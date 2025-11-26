Deutsche Wohnen Aktie

Deutsche Wohnen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0HN5C / ISIN: DE000A0HN5C6

Profitables Deutsche Wohnen SE-Investment? 26.11.2025 10:03:57

MDAX-Wert Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Wohnen SE von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Deutsche Wohnen SE-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Deutsche Wohnen SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,45 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,090 Deutsche Wohnen SE-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 87,73 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Wohnen SE-Papiers am 25.11.2025 auf 21,45 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,27 Prozent verringert.

Der Marktwert von Deutsche Wohnen SE betrug jüngst 8,57 Mrd. Euro. Deutsche Wohnen SE-Anteile wurde am 01.01.1900 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Deutsche Wohnen SE-Aktie auf 142,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Deutsche Wohnen

