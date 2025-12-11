MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HUGO BOSS von vor 3 Jahren angefallen

Vor 3 Jahren wurde die HUGO BOSS-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das HUGO BOSS-Papier bei 52,98 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investiert hat, hat nun 1,888 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 66,72 EUR, da sich der Wert einer HUGO BOSS-Aktie am 10.12.2025 auf 35,35 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,28 Prozent verringert.

Der Börsenwert von HUGO BOSS belief sich zuletzt auf 2,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at