HUGO BOSS Aktie

35,24EUR -0,01EUR -0,03%
HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

08.12.2025 08:38:36

HUGO BOSS Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss nach der Bekanntgabe mittelfristiger Ziele von 45 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kurseinbruch aber auf "Outperform" belassen. Der Modekonzern habe bei den Zielen für das kommende Jahr einen Reset durchgezogen, schrieb Manjari Dhar im am Montag vorliegenden Kommentar. Der Fokus scheine nun auf profitablem Wachstum und der Generierung von Barmittel zu liegen./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 21:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Outperform
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
35,20 € 		Abst. Kursziel*:
13,64%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
35,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,51%
Analyst Name::
Manjari Dhar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

Analysen zu HUGO BOSS AG

08:38 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
05.12.25 HUGO BOSS Kaufen DZ BANK
04.12.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
04.12.25 HUGO BOSS Buy Warburg Research
04.12.25 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
