HUGO BOSS Aktie
|35,24EUR
|-0,01EUR
|-0,03%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss nach der Bekanntgabe mittelfristiger Ziele von 45 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kurseinbruch aber auf "Outperform" belassen. Der Modekonzern habe bei den Zielen für das kommende Jahr einen Reset durchgezogen, schrieb Manjari Dhar im am Montag vorliegenden Kommentar. Der Fokus scheine nun auf profitablem Wachstum und der Generierung von Barmittel zu liegen./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 21:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Outperform
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
35,20 €
|
Abst. Kursziel*:
13,64%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
35,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,51%
|
Analyst Name::
Manjari Dhar
|
KGV*:
-
Analysen zu HUGO BOSS AGmehr Analysen
|08:38
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|35,55
|0,85%
