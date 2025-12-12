HUGO BOSS Aktie
|36,77EUR
|0,74EUR
|2,05%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Bei einem Analystentreffen habe der Finanzchef seine Botschaften viel besser vermitteln können als auf dem vorangegangenen Kapitalmarkttag, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management habe sich selbstreflektierter gezeigt und realistischer mit Blick auf das bereits Erreichte und die noch bestehenden Defizite. Verbesserungsbedarf bestehe etwa bei den Hugo-Produkten und der Damenbekleidung. 2026 solle ein Jahr des Neuanfangs sein, in dem Qualität vor Quantität stehe./tav/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
