HUGO BOSS Aktie
|35,09EUR
|-0,02EUR
|-0,06%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hugo Boss nach dem Strategie-Update von 67 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Modekonzern habe ein weiteres schwieriges Jahr vor sich, schrieb Jörg Philipp Frey in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Experte passte seine Schätzungen an die am Vortag veröffentlichten Konzernziele an. Das Unternehmen rechnet für 2026 mit weniger Umsatz und Gewinn und stellt erst für 2027 Besserung in Aussicht. Analyst Frey zeigte sich aber überzeugt, dass Hugo Boss letztendlich sein Margenziel von 12 Prozent erreichen dürfte, weshalb er bei seiner Kaufempfehlung bleibe./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Buy
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,75 €
|
Abst. Kursziel*:
72,66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70,99%
|
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HUGO BOSS AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
11:27
|EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10:03
|MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein HUGO BOSS-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09:30
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
03.12.25
|XETRA-Handel MDAX zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
03.12.25
|HUGO BOSS-Aktie tiefrot: Neues Strategie-Update sieht Umsatzdelle, aber höheren Cashflow (finanzen.at)
|
03.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
03.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)