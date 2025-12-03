HUGO BOSS Aktie
|34,96EUR
|-0,04EUR
|-0,11%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hugo Boss nach dem Strategie-Update mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Der Konzernausblick auf 2026 sei enttäuschend, schrieb Jörg Philipp Frey in seiner am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Positiv wertete er dagegen, dass der Modehersteller im Jahr 2027 dann wieder zu Wachstum bei Umsatz und Gewinn zurückkehren wolle. Zudem dürfte der freie Barmittelfluss anhaltend stark bleiben./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Buy
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
67,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,66 €
|
Abst. Kursziel*:
93,31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
91,65%
|
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey
|
KGV*:
-
