HUGO BOSS Aktie
|34,96EUR
|-0,04EUR
|-0,11%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach dem Strategie-Update mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Frederik Wild nannte den Kapitalmarkttag einen Warnruf. "Wir sind skeptisch, inwieweit der Markt über diese Prognose für das kommende Jahr hinaus bereit sein wird, auf die Ziele für 2027 zu schauen", schrieb er am Mittwoch. Nachdem der Konzern zuletzt im Frühjahr 2024 die Ziele angepasst habe, impliziere die neue operative Gewinnprognose für das kommende Jahr in der Mitte der Spanne nun einen Rückgang um ein Fünftel. Nebenbei merkte er auch fehlende Aussagen zum Jahr 2025 kritisch an./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
34,34 €
|
Abst. Kursziel*:
19,39%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
34,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,28%
|
Analyst Name::
Frederick Wild
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HUGO BOSS AGmehr Nachrichten
|
12:27
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
11:54
|AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss verschreckt mit Strategie-Update - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
11:26
|ROUNDUP: Hugo Boss sieht Geschäftsbelebung erst 2027 - Aktie fällt deutlich (dpa-AFX)
|
08:54
|AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss sacken ab - Ausblick und Strategie verunsichern (dpa-AFX)
|
08:16
|Hugo Boss strebt langfristig wieder zweistellige Gewinnmarge an (Dow Jones)
|
06:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hugo Boss auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro (dpa-AFX)
|
06:19
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf 'Outperform' - Ziel 45 Euro (dpa-AFX)
|
02.12.25
|NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.724 Pkt - Aktie von Hugo Boss unter Druck (Dow Jones)