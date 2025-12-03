HUGO BOSS Aktie

34,96EUR -0,04EUR -0,11%
HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

03.12.2025 12:26:36

HUGO BOSS Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach dem Strategie-Update mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Frederik Wild nannte den Kapitalmarkttag einen Warnruf. "Wir sind skeptisch, inwieweit der Markt über diese Prognose für das kommende Jahr hinaus bereit sein wird, auf die Ziele für 2027 zu schauen", schrieb er am Mittwoch. Nachdem der Konzern zuletzt im Frühjahr 2024 die Ziele angepasst habe, impliziere die neue operative Gewinnprognose für das kommende Jahr in der Mitte der Spanne nun einen Rückgang um ein Fünftel. Nebenbei merkte er auch fehlende Aussagen zum Jahr 2025 kritisch an./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
34,34 € 		Abst. Kursziel*:
19,39%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
34,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,28%
Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

