HUGO BOSS Aktie
|34,76EUR
|-0,24EUR
|-0,69%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach weiteren Details zum Strategie-Update mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Nach der Ankündigung am Vorabend, die Umsatz- und Ebit-Prognosen für 2026 nach unten zu korrigieren, habe der Modekonzern weitere Details zu seiner "Claim-5-Touchdown"-Strategie für 2026 bis 2028 veröffentlicht, schrieb Manjari Dhar am Mittwoch. Dabei verwies er auf das Ziel einer mittel- bis langfristigen Ebit-Marge von etwa 12 Prozent sowie auf den Fokus, freie Barmittel zu erwirtschaften./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:19 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:19 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Outperform
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
34,81 €
|
Abst. Kursziel*:
29,27%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
34,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,46%
|
Analyst Name::
Manjari Dhar
|
KGV*:
-
