HUGO BOSS Aktie
|35,09EUR
|-0,02EUR
|-0,06%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss von 42 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Metzinger hätten einen Erfolgsanspruch, lieferten aber nicht ab, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die neue Strategie "Claim 5" so zu feiern, sei etwas fernab der Realität mit Blick auf das 2025 Erreichte und die Aussichten für 2026./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
34,58 €
|
Abst. Kursziel*:
7,00%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
35,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,44%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
