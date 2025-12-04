HUGO BOSS Aktie

35,09EUR -0,02EUR -0,06%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

04.12.2025 12:21:28

HUGO BOSS Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss von 42 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Metzinger hätten einen Erfolgsanspruch, lieferten aber nicht ab, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die neue Strategie "Claim 5" so zu feiern, sei etwas fernab der Realität mit Blick auf das 2025 Erreichte und die Aussichten für 2026./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
34,58 € 		Abst. Kursziel*:
7,00%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
35,09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,44%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

