FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss von 42 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Metzinger hätten einen Erfolgsanspruch, lieferten aber nicht ab, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die neue Strategie "Claim 5" so zu feiern, sei etwas fernab der Realität mit Blick auf das 2025 Erreichte und die Aussichten für 2026./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:01 / CET



