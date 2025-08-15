KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|Langfristige Anlage
|
15.08.2025 10:03:53
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die KRONES-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 59,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das KRONES-Papier investiert hätte, befänden sich nun 169,062 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2025 auf 129,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 842,77 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 118,43 Prozent angewachsen.
Am Markt war KRONES jüngst 4,08 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Krones
