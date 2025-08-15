KRONES Aktie

KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Langfristige Anlage 15.08.2025 10:03:53

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in KRONES-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die KRONES-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 59,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das KRONES-Papier investiert hätte, befänden sich nun 169,062 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2025 auf 129,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 842,77 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 118,43 Prozent angewachsen.

Am Markt war KRONES jüngst 4,08 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Krones

Nachrichten zu KRONES AGmehr Nachrichten