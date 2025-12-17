LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|Profitable LEG Immobilien-Anlage?
|
17.12.2025 10:03:57
MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das LEG Immobilien-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 70,79 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LEG Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 1,413 LEG Immobilien-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 86,46 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Anteils am 16.12.2025 auf 61,20 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 13,54 Prozent vermindert.
Alle LEG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,58 Mrd. Euro. LEG Immobilien-Anteile wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der LEG Immobilien-Anteilsschein bei 44,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
