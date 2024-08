MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PUMA SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in PUMA SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das PUMA SE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 18,52 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 539,957 PUMA SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.08.2024 24 308,86 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 45,02 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 143,09 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte PUMA SE einen Börsenwert von 6,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at