MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Die TAG Immobilien-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,77 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,283 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 121,61 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Anteils am 17.12.2025 auf 13,10 EUR belief. Mit einer Performance von +21,61 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte TAG Immobilien einen Börsenwert von 2,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at