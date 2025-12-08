Verluste in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsende ab

Zum Handelsschluss legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der MDAX schloss den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 29 672,97 Punkten ab. Die MDAX-Mitglieder sind damit 349,128 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,178 Prozent auf 29 749,25 Punkte an der Kurstafel, nach 29 696,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 29 962,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 632,66 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 28 793,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.09.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 454,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, bewegte sich der MDAX bei 27 310,86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 15,37 Prozent zu. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 135,20 Zählern.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit flatexDEGIRO (+ 5,67 Prozent auf 33,54 EUR), RENK (+ 5,53 Prozent auf 54,57 EUR), Bilfinger SE (+ 4,08 Prozent auf 104,50 EUR), HENSOLDT (+ 2,19 Prozent auf 69,95 EUR) und HOCHTIEF (+ 2,16 Prozent auf 321,60 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil TAG Immobilien (-5,74 Prozent auf 13,14 EUR), PUMA SE (-4,88 Prozent auf 20,06 EUR), Gerresheimer (-4,10 Prozent auf 24,80 EUR), Delivery Hero (-3,93 Prozent auf 19,20 EUR) und LEG Immobilien (-3,67 Prozent auf 61,75 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 895 686 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,648 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,66 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

