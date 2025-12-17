Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX schwächer

Am Mittwoch tendiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,26 Prozent schwächer bei 29 967,61 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 353,623 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,195 Prozent auf 30 105,64 Punkte an der Kurstafel, nach 30 047,03 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 105,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 29 941,38 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,158 Prozent nach unten. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 17.11.2025, den Wert von 29 086,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, lag der MDAX bei 30 217,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, wies der MDAX einen Stand von 25 939,89 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,52 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern markiert.

Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit RENK (+ 2,50 Prozent auf 52,91 EUR), HENSOLDT (+ 2,37 Prozent auf 71,25 EUR), KION GROUP (+ 2,20 Prozent auf 65,10 EUR), Aurubis (+ 1,96 Prozent auf 119,50 EUR) und TAG Immobilien (+ 1,14 Prozent auf 13,28 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil AUTO1 (-3,75 Prozent auf 25,66 EUR), IONOS (-2,69 Prozent auf 25,30 EUR), Delivery Hero (-2,49 Prozent auf 21,15 EUR), Sartorius vz (-2,16 Prozent auf 235,00 EUR) und KRONES (-1,64 Prozent auf 132,20 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 080 239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 41,542 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

