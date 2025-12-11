MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TAG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen TAG Immobilien-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurde das TAG Immobilien-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 23,32 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 428,789 TAG Immobilien-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 574,26 EUR wert. Damit wäre die Investition 44,26 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte TAG Immobilien einen Börsenwert von 2,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at