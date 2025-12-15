HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Kai Klose bleibt optimistisch für das Engagement des Immobilienunternehmens in Deutschland und Polen, wie er am Montag im Nachgang einer US-Roadshow schrieb. TAG profitiere zudem von seinem defensiven Finanzprofil./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 06:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



