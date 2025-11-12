TAG Immobilien Aktie
|14,16EUR
|0,07EUR
|0,50%
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
12.11.2025 11:02:49
TAG Immobilien Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal seien neutral ausgefallen, schrieb Thomas Rothäusler in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf 2026 liege unter seinen Erwartungen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
19,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,14 €
|
Abst. Kursziel*:
34,37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,18%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TAG Immobilien AGmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11.11.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.11.25
|MDAX aktuell: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
11.11.25
|ROUNDUP/Steigende Mieten: TAG Immobilien hebt Gewinnziel für 2025 an (dpa-AFX)
|
11.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
11.11.25
|Bei TAG Immobilien klettert Nettogewinn dank Portfolioneubewertung (Dow Jones)
|
11.11.25
|Steigende Mieten: TAG Immobilien hebt Gewinnziel für 2025 an - Steigerung 2026 (dpa-AFX)
|
11.11.25
|EQS-News: TAG Immobilien AG erhöht Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 und veröffentlicht erste Prognosen für 2026: starkes Wachstum von FFO I und FFO II sowie der Dividende für 2026 erwartet (EQS Group)
Analysen zu TAG Immobilien AGmehr Analysen
|11:02
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|11.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|11:02
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|11.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|11:02
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|11.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|12.03.24
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|14.11.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|14.11.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|16.09.25
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|19.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TAG Immobilien AG
|14,13
|0,28%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:36
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:34
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:33
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:32
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|11:31
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|11:31
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|11:21
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11:20
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:19
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:18
|IONOS Buy
|UBS AG
|11:03
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|11:02
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11:02
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|10:53
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:36
|Semperit Kauf
|Warburg Research
|10:34
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|09:58
|KSB Buy
|Warburg Research
|09:56
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:56
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:55
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|09:44
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|09:42
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09:41
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:37
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|09:36
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|09:21
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:04
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:04
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:03
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|08:28