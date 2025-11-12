TAG Immobilien Aktie

12.11.2025 11:02:49

TAG Immobilien Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal seien neutral ausgefallen, schrieb Thomas Rothäusler in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf 2026 liege unter seinen Erwartungen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
14,14 € 		Abst. Kursziel*:
34,37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
14,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,18%
Analyst Name::
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

Analysen zu TAG Immobilien AG

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

TAG Immobilien AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:28