Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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08.07.2026 18:47:00
Meta Addresses One Smart Glasses Privacy Problem, but Many Others Remain Unsolved
Meta's aware that its camera glasses are making people worried. A new update aims to prevent tampering with the recording light. But even more is needed.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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