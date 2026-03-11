Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
11.03.2026 18:49:00
Meta further diversifies beyond Nvidia as it unveils four custom AI chips
The tech giant's AI chips are used to train and power its ranking and recommendations systems and AI models.
