Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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24.04.2026 16:11:35
Meta inks multibillion-dollar deal to use Amazon chips for AI
The deal is the latest Big Tech tie-up as the industry scrambles to secure sufficient processors to power AI modelsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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