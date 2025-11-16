Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
16.11.2025 08:00:00
Meta investierte 100 Milliarden Dollar ins Metaverse - Wo bleibt es?
Meta hat über 100 Milliarden Dollar in Virtual und Augmented Reality investiert. Was hat Meta erreicht, und was bleibt Vision? Eine Bestandsaufnahme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
