KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
04.06.2026 12:27:00
Meta-KI: Dokumenten-Upload bald direkt vom iPhone
Bei der Facebook-Mutter hofft man, sein eigenes KI-System attraktiver zu machen. Dabei hilft bei iOS künftig der Türöffner WhatsApp.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
03.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
03.06.26
|Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
03.06.26
|Meta bets on AI agents to unlock WhatsApp revenues (Financial Times)
|
01.06.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
01.06.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Meta auf 'Outperform' - Ziel 810 Dollar (dpa-AFX)
|
01.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Montagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
29.05.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
28.05.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Meta Platforms (ex Facebook) Aktionären eine Freude (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|540,10
|0,58%
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