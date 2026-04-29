Meta Platforms, Inc. Q1 Income Rises

(RTTNews) - Meta Platforms, Inc. (META) released a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings totaled $26.77 billion, or $10.44 per share. This compares with $16.64 billion, or $6.43 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 33.1% to $56.31 billion from $42.31 billion last year.

Meta Platforms, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $26.77 Bln. vs. $16.64 Bln. last year. -EPS: $10.44 vs. $6.43 last year. -Revenue: $56.31 Bln vs. $42.31 Bln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 58 B To $ 61 B