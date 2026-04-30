NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Gewinnzone

Derzeit wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Um 20:02 Uhr gewinnt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,93 Prozent auf 27 438,47 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,522 Prozent auf 27 328,99 Punkte an der Kurstafel, nach 27 186,99 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 27 029,41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27 441,41 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,587 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 wies am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, einen Wert von 22 953,38 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, bei 25 552,39 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, bei 19 571,02 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,86 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 441,41 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell QUALCOMM (+ 15,23 Prozent auf 179,76 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 9,48 Prozent auf 383,11 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 9,36 Prozent auf 379,82 USD), O Reilly Automotive (+ 7,29 Prozent auf 98,38 USD) und Enphase Energy (+ 5,90 Prozent auf 33,03 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Meta Platforms (ex Facebook) (-8,52 Prozent auf 612,11 USD), Microsoft (-5,35 Prozent auf 401,76 USD), Atlassian (-4,89 Prozent auf 67,04 USD), Cognizant (-4,10 Prozent auf 52,46 USD) und NVIDIA (-4,00 Prozent auf 200,89 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 27 016 712 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,439 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,08 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at