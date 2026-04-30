NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Meta von 840 auf 830 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Kerngeschäft wachse der Facebook-Konzern weiterhin schneller als die Branche, schrieb Eric Sheridan am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Entscheidend für die Anlegerstimmung sei jedoch die langfristige KI-Strategie./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:19 / EDT

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