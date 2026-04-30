Meta Platforms Aktie
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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Meta von 840 auf 830 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Kerngeschäft wachse der Facebook-Konzern weiterhin schneller als die Branche, schrieb Eric Sheridan am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Entscheidend für die Anlegerstimmung sei jedoch die langfristige KI-Strategie./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:19 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 830,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 669,12
|
Abst. Kursziel*:
24,04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 608,75
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,35%
|
Analyst Name::
Eric Sheridan
|
KGV*:
-
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