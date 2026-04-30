Meta Platforms Aktie

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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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30.04.2026 07:24:11

Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Meta nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 810 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Social-Media- und Technologiekonzern habe mit dem Ausblick die Erwartungen verfehlt, was zu einer nachbörslich negativen Kursreaktion geführt habe, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Bereits in seiner ersten Reaktion hatte er auf die mit höheren Kosten begründete Anhebung der geplanten Investitionen verwiesen, aber auch betont, dass Meta dank überraschend hoher Umsätze und weiterer Kostenmaßnahmen auch mit den operativen Ergebnismargen (Ebit) und dem Ergebnis je Aktie positiv überrascht habe./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:00 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 810,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 669,12 		Abst. Kursziel*:
21,05%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 608,75 		Abst. Kursziel aktuell:
33,06%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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