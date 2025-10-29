Meta Platforms Aktie

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

29.10.2025 21:11:16

Meta Platforms, Inc. Q3 Profit Falls

(RTTNews) - Meta Platforms, Inc. (META) released earnings for third quarter that Dropped, from last year

The company's earnings came in at $2.70 billion, or $1.05 per share. This compares with $15.68 billion, or $6.03 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 26.3% to $51.24 billion from $40.58 billion last year.

Meta Platforms, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.70 Bln. vs. $15.68 Bln. last year. -EPS: $1.05 vs. $6.03 last year. -Revenue: $51.24 Bln vs. $40.58 Bln last year.

