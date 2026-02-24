Meta Platforms Aktie

541,50EUR 1,70EUR 0,31%
Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 17:35:08

Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Meta angesichts einer weitreichenden Liefervereinbarung mit dem Chipkonzern AMD auf "Outperform" mit einem Kursziel von 900 US-Dollar belassen. Aus Sicht von Meta werfe der Deal wohl weitere Fragen hinsichtlich des Zeitpunkts der maximalen Kapitalbindung auf, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die langfristigen KI-Ambitionen des Unternehmens würden aber davon unterstrichen. Meta werde wohl schnell neue Produkte auf den Markt bringen und diese dann aggressiv skalieren./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 900,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 639,23 		Abst. Kursziel*:
40,79%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 638,27 		Abst. Kursziel aktuell:
41,01%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

mehr Nachrichten