NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Meta angesichts einer weitreichenden Liefervereinbarung mit dem Chipkonzern AMD auf "Outperform" mit einem Kursziel von 900 US-Dollar belassen. Aus Sicht von Meta werfe der Deal wohl weitere Fragen hinsichtlich des Zeitpunkts der maximalen Kapitalbindung auf, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die langfristigen KI-Ambitionen des Unternehmens würden aber davon unterstrichen. Meta werde wohl schnell neue Produkte auf den Markt bringen und diese dann aggressiv skalieren./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:05 / UTC



