Meta Platforms Aktie
|609,00EUR
|48,00EUR
|8,56%
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
29.01.2026 11:56:00
Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 800 auf 825 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Doug Anmuth sieht eine enorme Beschleunigung im KI-Bereich, wie er am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht des Internetkonzerns schrieb. Auch Umsätze und Investitionen nähmen weiter Fahrt auf./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:44 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:52 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 825,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 668,73
|
Abst. Kursziel*:
23,37%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 668,73
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,37%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
07:19
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Meta auf 'Outperform' - Ziel 810 Dollar (dpa-AFX)
|
00:29
Meta and its peers are everything, everywhere, all of the time (Financial Times)
|
28.01.26
Facebook-Konzern Meta schraubt KI-Investitionen hoch (dpa-AFX)
|
28.01.26
Meta's record sales lift shares 10 per cent despite massive spending plans (Financial Times)
|
28.01.26
Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.01.26
TikTok in den USA: Vergleich in Suchtverfahren - Plattform mit technischen Problemen (dpa-AFX)
|
28.01.26
ROUNDUP: Tiktok will Sucht-Klage in den USA mit Vergleich beilegen (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
Aktien in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook)
605,90
8,00%
