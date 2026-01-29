Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 815 auf 835 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Werbegeschäft des Internetkonzerns nehme weiter Fahrt auf und zeige den positiven Einfluss von KI, schrieb Eric Sheridan am Donnerstag. Gleichzeitig würden die Investitionen massiv hochgefahren./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:00 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
