NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 910 auf 1000 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Social-Media-Konzern habe mit dem Umsatz die Konsensschätzung übertroffen und mit dem währungsbereinigten Wachstumsziel für 2026 klar positiv überrascht, schrieb Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass das KI-getriebene Wachstum wieder an Fahrt gewonnen habe./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:17 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:17 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
