Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
11.03.2026 19:03:00
Meta Platforms Is on a Spending Spree -- and It's Massive. Here's Some Telling Perspective.
Year to date, many of the market's most beloved technology stocks have pulled back as investors debate the staggering costs and uncertain payoffs of artificial intelligence (AI).Even as the S&P 500 has traded roughly flat year to date, software and internet stocks have faced intense scrutiny over their spending plans and have largely underperformed.For Meta Platforms (NASDAQ: META), the debate is particularly intense.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
09:08
|Söder skeptisch bei Social-Media-Verbot - 'nicht nur Blabla' (dpa-AFX)
|
06.03.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
05.03.26
|Meta-Aktie sinkt: KI-Konkurrenz darf in WhatsApp (Dow Jones)
|
05.03.26
|Bundestag streitet über Altersgrenze für Social Media (dpa-AFX)
|
27.02.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Meta-Aktie stabil: Urteil gegen Facebooks Freunde-Finder (dpa-AFX)
|
24.02.26
|AKTIE IM FOKUS 2: AMD mit Kurssprung dank Mega-Deal mit Meta (dpa-AFX)
|
24.02.26
|ROUNDUP: Milliarden-Deal im KI-Wettrennen: Meta und AMD bauen Partnerschaft aus (dpa-AFX)